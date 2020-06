Stefano Sensi si ferma di nuovo, ancora un problema muscolare per il giovane centrocampista dell'Inter: l'ex Sassuolo ha accusato un risentimento al flessore della coscia destra. Attesa per gli esami strumentali cui si sottoporrà Sensi nelle prossime ore: dall'esito dei test si potrà capire la reale entità dell'infortunio e, di conseguenza, per quanto tempo non sarà a disposizione di Conte. Per il centrocampista, si tratte del quinto infortunio dall'inizio della stagione: in precedenza aveva accusato due volte problemi agli adduttori, una volta a un polpaccio e al piede.