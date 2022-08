. Lo sa Inzaghi, lo sanno Marotta e Ausilio e lo sa Zhang che deve dare il là all’investimento per l’ultimo acquisto.È proprio sulla forma e sulla quantità dell’esborso però che i nerazzurri stanno riflettendo.- Le strade sono due: “accontentarsi” di(in questo caso in pole c’è sempre) oppure destinare i fondi delle casse nerazzurre perIl tesoretto per questa seconda opzione sta per arrivare dalla cessione di Casadei al Chelsea,È qui che gioca infatti, l’obiettivo numero uno.- Il giocatore è ai margini della squadra di, gioca poco e ha un. La prima richieste dei tedeschi però ha spaventato i nerazzurri che si sono visti chiedereTroppo. Nelle ultime ore però Marotta sta provando a seguire una nuova strategia. Lo svizzero infatti potrebbe arrivarea Milano, un modo per valutarlo sul campo e decidere solo in seguito se comprarlo effettivamente. Vista la sua situazione contrattuale però,L’Inter ci sta provando, con l’obiettivo di sfruttare questo incastro di mercato per regalare a Inzaghi l’ultimo tassello del puzzle.