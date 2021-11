L'Inter è pronta a fare uno switch tra i pali per la prossima stagione: dentro Onana, fuori Handanovic (che deciderà se rimanere come vice o andare via). I nerazzurri però sono molto avanti per il portiere dell'Ajax che arriverebbe a parametro zero dalla prossima stagione; secondo Tuttosport, il mese prossimo l'agente del portiere è atteso a Milano.