L’Inter sta lavorando per tre grandi obiettivi. Secondo Tuttosport, il primo colpo dei nerazzurri a dicembre potrebbe essere Beppe Marotta, che deve incontrare Agnelli per liberarsi dalla Juve. In cima alla lista dei desideri c’è poi Luka Modric: l’Inter non ha abbandonato la pista che porta al croato, puntando sulla voglia del giocatore di cambiare aria. Infine si segue Anthony Martial, sempre più convinto a lasciare il Manchester United (è in scadenza di contratto).