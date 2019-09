Le prime pietre della Muraglia Cinese vennero poste nel lontano 215 a.C., ma i lavori proseguirono fino al 1300. Ogni struttura, specie quelle così imponenti, richiedono dedizione e lunghi interventi. Lo stesso vale per la nuova muraglia difensiva dell'Inter: la leadership di Handanovic, il talento di Skriniar, l'esperienza di Godin e la sicurezza di De Vrij. La retroguardia nerazzurra si issa inevitabilmente tra le migliori di Europa, ma ancora deve svelarsi in toto al mondo intero. Gli infrotuni di De Vrij e Godin, infatti, hanno privato Conte di 2/3 del nuovo trio difensivo per l'inizio di stagione, regalando all'ex Atletico Madrid soli undici minuti nella trasferta sarda.



RIECCO DE VRIJ - Conte, ora, ha finalmente tutte le pietre a disposizione: nell'allenamento di oggi, infatti, Stefan De Vrij è tornato a calcare i campi di Appiano Gentile e si candida per una maglia da titolare contro l'Udinese. Una sfida importante, che precede l'esordio in Champions League e in cui l'Inter vuole confermarsi ai vertici della classifica, da dove - sin qui - viaggia a punteggio pieno. Il ritorno dell'olandese è fondamentale per iniziare a testare la nuova difesa a tre del tecnico salentino.



TOUR DE FORCE - Il calendario nerazzurro, infatti, propone un vero tour de force: dopo Udinese e Slavia Praga, ecco i pericoli derby, Lazio, Sampdoria, Barcellona e Juventus. Un mese delicato e stimolante, che Conte spera di affrontare con le sue nuove barriere. Ai due rientranti si aggiunge Milan Skriniar, sempre più perno tecnico e simbolo dell'Inter: l'interesse del Manchester City continua, ma la volontà del giocatore e del club è chiara: restare a Milano. Per continuare quel processo di costruzione della nuova muraglia che inizia oggi.