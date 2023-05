Nell'Inter si rivedono Milan Skriniar ed Henrikh Mkhitaryan: i due sono in lista in panchina per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma non saranno della partita. Lo slovacco, al rientro in lista dopo due mesi d'assenza, punta alla finale di Champions League contro il Manchester City, il prossimo 10 giugno a Istanbul; l'armeno, invece, dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per l'ultima di campionato.