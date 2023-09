Era attesa e non si è fatta aspettare più di tanto.ha diramato attraverso i suoi canali social e il suo sito ufficiale l'elenco dei giocatori iscritti per la stagione 2023/24 nella celebre "". Vi avevamo anticipato () che Stefano Sensi non sarebbe stato inserito in organico e la notizia è stata confermata dal club.Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League 2023/2024.: Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro , Emil Audero.: Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, Juan Cuadrado, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, Carlos Augusto, Yann Bisseck, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni.: Davy Klaassen, Davide Frattesi, Hakan calhanoglu, Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella: Marko Arnautovic, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez.