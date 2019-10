Secondo il Sun, il Tottenham avrebbe mandato degli scout in Brasile per la semifinale di Copa Libertadores tra Gremio e Flamengo con l'intento di valutare Everton (attaccante del Gremio), ma a stupire gli osservatori inglesi è stato soprattutto Gabigol. Il brasiliano di proprietà dell'Inter ha ben figurato, tanto che ora ci sarebbero anche gli Spurs sulle sue tracce. I neroazzurri sperano che ora si possa scatenare un'asta per Gabriel Barbosa.