La Gazzetta dello Sport parla della sfida di ieri di Europa League e spiega come l'Inter sembra essersi lasciata alle spalle il periodo negativo.



“L’Inter è in fase di ascesa, ma se ne sono viste troppe per considerare definitivo l’assestamento in alto: certo è che la squadra non si sfila dalle responsabilità e riesce a tenere il passo con le ambizioni. Era soltanto un sedicesimo di Europa League contro l’ottava del campionato austriaco? Vero. Ma la quarta vittoria consecutiva, tutto compreso e in nemmeno due settimane, fa diventare piacevoli vibrazioni le tensioni”.