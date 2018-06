Si sgonfiano le pretese del Bordeaux per Malcom. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come i club francese potrebbe scendere alle condizioni di Ausilio, che per l'attaccante brailiano non può spingersi oltre il prestito oneroso con diritto di riscatto.



“L'Inter valuta, studia, attende segnali: resta vigile sugli obiettivi, lo scenario attuale porta a una trattativa per Malcom da sistemare. Alle condizioni di Ausilio, s'intende, perché pare proprio essersi sgonfiata la pretesa del Bordeaux. Per un giocatore che piace sì in Europa ma ha ancora molto da dimostrare, anche per la giovane età. Il brasiliano, col suo carico da dodici gol nell'ultima stagione, è un richiamo invitante per il mercato che decolla”.