Inter e Genoa starebbero provando ad intavolare uno scambio di mercato in vista della riapertura invernale delle trattative.



I nerazzurri in particolare avrebbero la necessità di portare alla Pinetina un vice-Dzeko e avrebbero a tal proposito messo gli occhi su Felipe Caicedo, che i rossoblù lascerebbero partire visto l'alto ingaggio e il basso rendimento fin qui avuto dall'ecuadoriano.



In Liguria, come parziale contropartita, potrebbe finire Matias Vecino, ormai fuori dai progetti tattici di Simone Inzaghi.



Lo sostiene questa mattina Libero.