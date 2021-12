GENOA-SALERNITANA 1-0



Semper 7: inoperoso per quasi un tempo, si supera prima del riposo con tre grandi interventi ravvicinati su Kastanos e Djuric. Sempre attento e ben posizionato anche nella ripresa.



Biraschi 6,5: serata da capitano per il difensore romano che veste bene i panni del condottiero non andando mai in affanno.



Bani 6: controlla il giovane Vergani senza troppe preoccupazioni. Simy, che gli subentra, non lo impensierisce di più.



Vasquez 5,5: fatica a contrastare la prepotenza fisica di Djuric. Se voleva guadagnare posizioni nelle gerarchie di Shevchenko probabilmente non c’è riuscito.



Sabelli 6: primo tempo di contenimento a destra, con l’uscita di Cambiaso si trasferisce sulla corsia opposta aumentando le sue sortite offensive.



Galdames 5: si appiccica a Kastanos provando a soffocarne l’inventiva ma il cipriota gli sguscia spesso via. Diversi errori anche in fase d’appoggio. Rivedibile.



Hernani 5,5: piccolo passo in avanti rispetto alla pessima prestazione del derby. Propone saltuari lampi della sua classe intermittente. Comunque ancora troppo poco per le sue potenzialità.

(dal 44’ st Touré SV)



Portanova 6: inizia mostrando tanta voglia di mettersi in mostra con qualche lodevole iniziativa personale. Ma la verve si esaurisce presto. L’impressione è che con un po’ di continuità potrebbe rivelarsi una preziosa arma in più per Sheva.

(dal 15’ st Melegoni 6: entra con il giusto piglio, portando qualità e fantasia alla manovra del Grifone).



Cambiaso 6,5: in calo dopo un avvio di stagione vissuto a tutto gas, per una sera torna il motorino instancabile visto all’opera nella prima parte di campionato. Un problema al ginocchio lo costringe a restare negli spogliatoi durante il riposo, facendo crescere l’apprensione rossoblù sulle sue condizioni.

(dal 1’ st Ghiglione 5,5: poca precisione nei cross e nei passaggi. Nel complesso pensa più a blindare che non a sfondare).



Ekuban 6,5: la vicinanza di Destro lo rivitalizza, liberandolo dalle incombenze da prima punta e donandogli più libertà tra le linee. Spezza la maledizione del gol innescando e finalizzando l’azione che sblocca la gara dopo aver fallito molto sotto rete. Esulta con un pianto liberatorio.



Destro 6,5: con lui in campo, e malgrado le seconde linee, è tutto un altro Genoa. Anche quando non segna. Nell’unica vera occasione da gol che gli capita Fiorillo si fa trovare pronto. Esce dopo un’ora con il serbatoio in riserva già da un pezzo.

(dal 15’ st Kallon 6,5: regala a Ekuban il cross che consente al Grifone di passare al turno successivo).



All. A. Shevchenko 6: la mezzora iniziale lascia ben sperare, mostrando forse per la prima volta una squadra vicina a quelle che sono le sue intenzioni. Il gol, tuttavia, resta un miraggio e alla lunga la Salernitana esce dal guscio. Nella ripresa, pur soffrendo, ci pensa Ekuban a regalargli il primo sorriso rossoblù e l’ottavo di finale con il suo Milan. Successo che sa di speranza. Anche se la strada da fare è ancora tanta e tutta in salita.