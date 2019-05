Manca ormai solo l'ufficialità, ma Diego Godin sarà un nuovo giocatore dell'Inter. L'ultima conferma è arrivata oggi da Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, in conferenza stampa: ​"A volte le relazioni non finiscono bene, ma quando c'è chiarezza questo porta a uno stato di felicità. Godin ci ha dato tutto, ora continuerà la sua carriera in Italia trasmettendo i suoi valori, i suoi sforzi, il suo gioco e la sua leadership".