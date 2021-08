Dalla Spagna sono tornate fuori le voci su una proposta in arrivo dall'Atletico Madrid per Lautaro Martinez. Il ds Berta starebbe preparando un'offerta importante (70 milioni di euro?).



A quel punto salterà il passaggio di Lukaku al Chelsea? Secondo il Corriere dello Sport, tra i due sicuramente Marotta e Ausilio preferirebbero cedere l'argentino, più facile da sostituire. Ma, a meno che Abramovic non si tiri indietro (e i presupposti al momento non ci sono...), Big Rom lascerà la Pinetina, mentre Lautaro resterà all'Inter.



Anche perché, dopo l'arrivo del brasiliano Marcos Paulo dal Fluminense, l'Atletico Madrid ha praticamente definito l'acquisto dello spagnolo Rafa Mir del Wolverhampton.