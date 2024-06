Inter, Simone Inzaghi: "Nessun problema per il mio rinnovo. Contento della nomina di Marotta"

In mattinata, presso Palazzo Parigi, si è tenuto il primo consiglio di amministrazione sotto l’egida del nuovo proprietario Oaktree che ha sancitodel club nerazzurro. Di questo ha parlatoallenatore dell’Inter, intercettato all’esterno di un ristorante nel centro della città dai colleghi di Sky Sport: ", conosciamo tutti che tipo di persona è. Quindi farà sicuramente bene".- Simone Inzaghi ha poi risposto ad una domanda sul proprio futuro e sull’imminente rinnovo del contratto in scadenza nel 2025: "Nelle scorse settimane il tecnico piacentino aveva incontrato la dirigenza per fare un punto anche sulle strategie in vista della prossima stagione e aveva avuto modo anche di incontrare i rappresentanti di Oaktree, dai quali era arrivato il via libera al prolungamento fino al 2027 con un adeguamento al rialzo dell’attuale ingaggio da 4 milioni di euro netti.- Da oggi in avanti ogni momento econ la quale la nuova proprietà rinnoverà formalmente la fiducia all'allenatore campione d'Italia nell'ultima stagione e capace di conquistare in nerazzurro anche due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e una finale di Champions League.