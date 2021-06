Rafael Santos Borré, attaccante del River Plate, è in scadenza di contratto coi Millonarios il 30 giugno. E, come riporta Tyc Sports, l'Inter studia il colpo, in sinergia con un altro club italiano: il Cagliari. Secondo il media argentino, il colombiano può vivere la sua prima stagione in Italia col club sardo, per poi trasferirsi, tra un anno, all'Inter. Nerazzurri al lavoro, il miglior marcatore della storia del River è un obiettivo.