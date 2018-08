Oltre a definire gli ultimi colpi in entrata, l'Inter si concentra anche sulle uscite per alleggerire il monte ingaggi e per ricaricare le casse con soldi freschi. Il nome in cima alla lista dei partenti resta quello di Joao Mario: secondo gli aggiornamenti forniti da Sportitalia, per il portoghese il Betis Siviglia è pronto a presentare un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre l'Inter preferirebbe inserire l'obbligo o effettuare una cessione a titolo definitivo.