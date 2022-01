Il Fenerbehce cerca un mediano sul mercato invernale, che in Turchia chiude il prossimo 8 febbraio. Secondo il quotidiano Fanatik, il club turco ha chiesto Roberto Gagliardini in prestito all'Inter. Sia il calciatore, sia i dirigenti nerazzurri hanno rispedito al mittente la proposta. L'italiano (classe 1994 ex Atalanta) è sotto contratto fino a giugno 2023 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all'anno.



Simone Inzaghi dovrà scegliere chi far giocare nella doppia sfida agli ottavi di Champions League contro il Liverpool al posto dello squalificato Barella tra lui, Vidal e Vecino. Quest'ultimo è in scadenza di contratto a giugno: La Nazione scrive che la Fiorentina sta pensando a un suo ritorno a parametro zero.



Intanto i viola si apprestano a cedere il centrocampista cileno Erick Pulgar in prestito con diritto di riscatto al Galatasaray. Invece il Fenerbahce vira sul mercato della Premier League inglese: sul taccuino i nomi di Mohamed Elneny (Arsenal), Jean-Philippe Gbamin (Everton) e Nampalys Mendy (Leicester).