La finale di Europa League Siviglia-Inter, in programma venerdì 21 agosto alle 21:00, sarà visibile in diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Sport Football (canali 201, 203, 251 del decoder satellitare e su quelli 472 e 482 del digitale terrestre). La partità sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. Sarà possibile assistere a Siviglia-Inter in streaming: su tv8.it e attraverso i servizi Now Tv e Sky Go.