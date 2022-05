Intervenuto dal ritiro della nazionale slovacca, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha espresso il proprio parere sul campionato appena concluso.



“Avevamo lo scudetto tra le mani, ma non siamo riusciti a gestire alcune partite. Penso, ad esempio, al derby di ritorno, quando al 75' stavamo vincendo 1-0 e abbiamo perso in tre minuti, anche se siamo stati la squadra migliore in quella partita. Quella sconfitta potrebbe essere risultata decisiva. In più ci sono state altre partite, tra cui il recupero a Bologna”.