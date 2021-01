Milan Skriniar, difensore dell'Inter, commenta a Inter Tv la partita pareggiata 2-2 con la Roma: "Sono contento per il gol, ma un po’ scontento per il pareggio. Abbiamo creato abbastanza in questa partita, l’abbiamo giocata abbastanza bene, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Cosa ci lascia questa gara in vista di Fiorentina e Juventus? La Roma è una buona squadra, non è semplice venire qui a giocare come abbiamo fatto noi. Abbiamo giocato bene e di questo possiamo essere contenti anche se siamo scontenti per il risultato. Dobbiamo studiare quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo sbagliato".



ALL'INTERVALLO... - "Non è successo niente, anche nel primo tempo stavamo giocando bene. Eravamo sotto di un gol e volevamo subito portare pressione. Purtroppo non è andata bene dal punto di vista del risultato per noi".