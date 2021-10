Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla a Sport Mediaset alla vigilia della sfida in Champions contro lo Sheriff: "Partita decisiva, importantissima per noi quella di domani. In Champions per noi sono tutte importanti ora, testa a domani perché è la partita della vita in Europa”.



BLOCCO MENTALE INTER - “Non lo so, le prestazioni sono buone anche in Champions, non è che giochiamo male. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare. Penso che se continueremo così potremo andare avanti”.