Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla dal ritiro della Slovacchia, dal quale spiega il suo adattamento alla difesa 3: "È stato difficile abituarsi al modulo con tre difensori. È stato un grande cambiamento. Non ho alcun problema nel dover passare ora a una linea difensiva a quattro. In realtà non c'è grande cambiamento rispetto alle squadre che giocano 3-5-2 in modo più difensivo. Tuttavia, il nostro allenatore vuole che siamo aggressivi e in molte situazioni devo affrontare le cose che nelle difese a quattro sono responsabilità dei laterali. L'allenatore vuole che manteniamo pressione sull'avversario in modo da non schiacciarci. Mi sto abituando".