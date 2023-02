L'Inter perderà un altro grande nome oltre a Skriniar, che ha già firmato col PSG e si svincolerà a parametro zero. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha deciso di mettere sul mercato il centrocampista croato Brozovic. Non sono andati giù alcuni comportamenti prima e dopo il Mondiale, specialmente il modo altalenante in cui ha gestito il recupero dall'infortunio.