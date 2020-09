un mare calmo senza onde a disturbarne la quiete, di questi tempi era lecito aspettarsi che fosse così.. Stadi chiusi, introiti che faticano a realizzarsi, squadre costrette a tagliare stipendi e investimenti inevitabilmente “rivisti” o, in qualche caso, addirittura azzerati., sfruttare qualche pertugio per riuscire comunque a costruire una squadra pronta per competere al fine di raggiungere il proprio obiettivo. Ed ecco che dopo due anni di inseguimento affannoso,, dopo che per 3 sessioni di mercato il problema è sempre stato lo stesso: il prezzo troppo alto.segno che di questi tempi conta più alleggerire la voce “monte stipendi” che incassare grano per il cartellino di un giocatore in barba al FFP e alle sue leggi sulla minusvalenza., qualcosa all’interno delle sue leggi sui bilanci societari andrà sicuramente rivisto. La pandemia infatti non è certo qualcosa che le società di calcio potevano prevedere (no nemmeno il Manchester City stavolta, anche se loro possono tutto).ma giustamente ha chiesto di essere veloci sulle operazioni di mercato per quanto sia possibile farlo.Hakimi è arrivato a giugno, la trattativa Kolarov è stata immediata mentre quella su Vidal complicata dal fatto che prima del suo arrivo si dovesse liberare uno spazio per lui. Per avere un ingaggio pesante come quello del cileno ci si doveva liberare di uno superiore o uguale. Uscito Godin il sogno Vidal si è finalmente realizzato rendendo Conte uomo e allenatore felice.La società sta lottando contro il tempo per costruire una squadra che si avvicini il più possibile alle idee del suo tecnico.e ancora satura di giocatori ormai da lungo tempo fuori progetto.è ormai un giocatore del Cagliari che le sta provando tutte per portare in Sardegna anche(stavolta però l’Inter non lo regalerà),è spinto verso la Genova rossoblù mentreè vicinissimo a quella blucerchiata.è corteggiato dal Napoli mentre sul futuro immediato di Perisic e Brozovic rimangono ancora grossi punti di domanda.Si sta sfoltendo non solo per ridurre il numero della rosa ad una cifra “allenabile” ma anche pera riempire le caselle vuote di 3 ruoli fondamentali. Ma se fino a qui abbiamo parlato di cessioni indolori negli ultimi giorni si è fatta sempre più reale la possibilità di veder partiree forse il tecnico leccese ha capito che il suo valore cala di molto all’interno del suo schema tattico.Chiaro chefondamentale agli occhi della società per il progetto futuro. Cedibile sì quindi ma a una cifra irrinunciabile.Il portoghese stravede per lo slovacco e ha convinto Levy a offrire quella pazza cifra che ora Marotta non potrà rifiutare.Lui che al momento di discutere il rinnovo ha allontanato il suo “pretenzioso” procuratore per firmare senza esitazione, lui che ha sempre dato tutto per la causa anche nella difesa a 3.Non sarà facile sostituire un grande giocatore e un grande uomo come Skriniar. A me personalmente, se dovesse davvero partire, mancherà molto.