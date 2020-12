Milan Skriniar, difensore dell’Inter, parla a Inter Tv dopo la vittoria sul Verona: “Abbiamo giocato contro una buona squadra che dà fastidio a tutti, siamo contenti per questo risultato che ci fa chiudere bene l’anno. Il gol? Mi mancava tanto, così posso aiutare la mia squadra, ma sono contento soprattutto per la vittoria che è la settima consecutiva. Il bacio in occasione del gol era per la mia ragazza e per la mia bimba. Io mi sento bene, sto lavorando tanto come tutta la squadra. Certo serviva un po’ di tempo per abituarmi a giocare con la difesa a tre, sono contento che ora le cose stanno andando meglio. Quando si vince tutto va meglio”.