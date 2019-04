Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato a InterTV dopo l'1-1 contro la Roma: "Un buon punto, però secondo me avremmo meritato di vincere. Purtroppo non siamo riusciti a segnare il secondo gol. Adesso arriviamo carichi alla prossima sfida contro la Juventus: vogliamo vincere, dobbiamo prepararci bene. Speriamo di poter giocare tutti: dobbiamo andare lì e vincere questa partita. Mi manca il gol, la squadra si può aiutare anche così. Forse devo andare con più cattiveria nell'area di rigore. Spero di fare almeno un gol da qui alla fine della stagione. Siamo entrati bene dentro la loro area, poi non siamo riusciti a trovare il nostro uomo lì. Loro erano chiusi. Abbiamo giocato molto bene, in questo modo si può andare avanti".