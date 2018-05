Intervenuto ai microfoni di Pravda Sport, il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, parla del suo futuro.



“Sono molto contento perché mi sento molto bene anche dal punto di vista fisico e quando scendo in campo voglio restarci il più a lungo possibile. Restare all'Inter? E’ la volontà del club e anche la mia, non sono a conoscenza di particolari offerte nei miei confronti e non c’è motivo per andare via. Sono felicissimo di poter giocare in Champions League la prossima stagione, anzi, non vedo l’ora. Che tipo di stagione è stata quella dell’Inter? Abbiamo avuto un grande inizio, poi una piccola crisi e non abbiamo vinto per 6-7 partite. Tuttavia, abbiamo raggiunto l’obiettivo e siamo in Champions League, questa è la cosa importante”.