, i tifosi in astinenza potranno finalmente aver la loro dose di Inter nella prima amichevole estiva contro il. Serve assolutamente avere a disposizione un po’ di calcio giocato, è importante tornare a vedere l’in campo per togliersi le scorie di un calciomercato sempre più asfissiante.In questi tempi dominati dai social. Qualche anno fa seguire le trattative trasmetteva entusiasmo, ora è diventata quasi una rincorsa a chi si fa dominare dall’ansia e dalla fretta. Due mesi di mercato intervallati dalle partite, il calcio assomiglia sempre più a un contorno che prova ad abbellire le parole, le polemiche e le letture di bilancio.Dicevo, serve come il pane ora riavere sullo schermo la palla che rotola e godersi la nuova versione della propria squadra finalmente sul terreno di gioco.. Sembrava fantacalcio fino a un mese fa ora, incredibilmente, è realtà. Romelu ricomincia da dove aveva lasciato, dopo la prima amichevole ad Appiano dello scorso anno il belga torna ad indossare la maglia interista in un match che darà le prime indicazioni ad Inzaghi.. Inzaghi ha avuto l’obbligo di riprogettare la sua squadra. Sapete un conto è avere in attacco un giocatore dalle caratteristiche di Lukaku, altro conto è dover costruire uno schema tattico con un attaccante come, così diverso e così distante come caratteristiche dal gigante belga., avrà la possibilità di scegliere anche in base al tipo di partita che dovrà affrontare.Contro gli svizzeri si vedranno anche i nuovi. Su Lukaku ci siamo già espressi e definirlo “nuovo” fa anche un po’ strano,ha convinto sin dai primi tocchi di palla,si devono far conoscere mentre perdovremo attendere ancora qualche giorno.Ovviamente, a mercato aperto, tanti nomi saranno di passaggio mentre altri, come dichiarato da Inzaghi, avranno la loro chance per giocarsi la permanenza. Parlo soprattutto dei giovani nerazzurri aggregati che vantano il titolo di campioni d’Italia primavera appena conquistato: potremo quindi conoscere più da vicino ragazzi molto promettenti come(entrambi già in gol nel test di Appiano contro la Us Milanese) oltre ae al già “esperto”C’è invece chi è in attesa di sistemazione,non è nuovo a questo tipo di situazione che ogni anno si ripete mentrenemmeno è stato convocato per il ritiro all’ultimo anno di contratto (si è l’ultimo!).Dovremo goderci il ritorno in campo con la consapevolezza che il fantasma del mercato non mollerà l’osso fino a inizio settembre. Saranno immancabili gli striscioni con richieste alla società di portaread Appiano, oppure i cori per l’arrivo dianche se, ad oggi, i tifosi saranno molto più orientati a chiedere la permanenza di un simbolo comeC’è chi sostiene che alla fine lo slovacco possa rimanere a Milano, credo sia impresa difficile,, sapendo di poter ancora contare sulla forza e sull’amore per la maglia del numero 37 nerazzurro.. L’uomo dei sogni della dirigenza non ha ancora squadra, chissà se nelle prossime amichevoli Inzaghi potrà avere una “Joya” in più in campo o se il tormentone si trascinerà verso l’infinito e oltre.