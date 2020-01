Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Milan Skriniar ha dichiarato: "100 presenze? Significano tantissimo, è una cosa bellissima. Non mi aspettavo di farle così presto, anche se ho sempre voluto fare il massimo. L'Inter è stata importante per la mia crescita, quando sono arrivato a Milano ero un ragazzino che giocava a calcio, qui sono cresciuto anche come uomo".