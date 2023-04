Le condizioni di Milan Skriniar #ForzaInter — Inter (@Inter) April 20, 2023

I problemi alla schiena disi sono rivelati più gravi del previsto. La lombalgia trasformatasi in lombosciatalgia che lo ha di fatto costretto a dare forfait da febbraio ad oggi (eslcusa una breve apparizione nei minuti finali della gara contro il Porto) ha portato il difensore slovacco e lo staff medicoa concordareProblemi quindi più seri del previsto e che condizioneranno sicuramente il finale di questa stagione, ma anche il possibile iter riabilitativo che porterà il centrale a fine stagione a firmare a parametro zero con il PSG.è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane.