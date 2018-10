Milan Skriniar, difensore centrale dell'Inter, si racconta al portale slovacco Tvnoviny.sk: "A inizio carriera non giocavo perché avevo dei problemi alla schiena, ero completamente bloccato. Quando stai fermo e rimani in panchina per un anno e mezzo inizi anche a pensare ad altro. Inizia a venire meno il piacere di giocare e si comincia a perdere l’autostima. Il punto di svolta è avvenuto con il cambio di allenatore. Ciò che vedevo nero è diventato colorato. A volte la cosa più importante è avere pazienza e sapere sopportare. Se dopo quel momento complicato avessi rinunciato al mio obiettivo, sicuramente avrei chiuso definitivamente con il calcio. Ma tutto sta nella volontà. Bisogna sapere quello che si vuole veramente. Se una cosa è fatta al 50%, meglio lasciar perdere. Se si vuole ottenere qualcosa in futuro, bisogna dare tutto. Poi è arrivata la svolta grazie alla mia determinazione. Futuro sempre nel calcio? Mi piacerebbe rimanere nell’ambiente calcistico per condividere le mie esperienze, per esempio vorrei allenare”.