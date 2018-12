La Gazzetta dello Sport esalta le qualità di Milan Skriniar, difensore dell'Inter che ha ben figurato anche nel duello contro Cristiano Ronaldo.



“Lo slovacco ha superato indenne la prova più dura del campionato: la sfida contro CR7 è stata un crescendo, il dribbling subito in avvio ha esaltato Milan invece di deprimerlo, la discesa in avanti nel finale – una specie di uno contro tutti alla disperata – è stato l’ennesimo segnale di un difensore che sa come relazionarsi con gli impegni più grandi. Là dietro cambia il partner, lui è la certezza che in questa stagione ha sbagliato davvero una sola grande partita, quella del Camp Nou”.