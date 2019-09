Tra i titolarissimi di Conte compare anche Milan Skriniar, nonostante il difensore slovacco sia quello che appare più in difficoltà rispetto agli altri compagni di reparto. Questo è quanto scrive TuttoSport, che a riguardo aggiunge anche due possibili motivazioni.



“Anche Skriniar ha sempre giocato, ma contro i blucerchiati ha lasciato la mattonella di sinistra della difesa a tre per spostarsi a destra. Lo slovacco è indubbiamente il “titolarissimo” di Conte più in difficoltà in questa fase, sia per questioni fisiche (non è ancora entrato completamente in forma, “colpa” della mole), che di ruolo, visto che da terzo centrale di sinistra si trova spesso a disagio quando deve costruire l’azione sotto pressione”.