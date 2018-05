Parlando ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio di Lazio-Inter, il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha commentato: "Tutti i calciatori vogliono giocare partite così: abbiamo davanti una grande partita e per noi c'è solo la vittoria. Abbiamo qui tanti tifosi: siamo tutti insieme, dobbiamo vincere. La pericolosità del loro attacco? Dobbiamo stare concentrati, non solo in difesa, poi davanti siamo forti anche noi. Palle inattive? Certamente salirò: mi piacerebbe fare un gol per aiutare la squadra".