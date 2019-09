La Champions League 2019/2020 prende ufficialmente il via e al nastro di partenza del girone F si presenta anche l'Inter che a partire dalle 18.55 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano affronterà lo Slavia Praga per l'esordio stagionale nella competizione. Antonio Conte tenterà fin da subito l'assalto alla competizione che poche gioie gli ha regalato nella sua carriera da allenatore sotto gli occhi attenti del patron Zhang Jindong arrivato per l'occasione dalla Cina dopo 2 anni di assenza dallo stadio.



STATISTICHE - Questa sarà la prima partita tra Inter e Slavia Praga in competizioni ufficiali ed è la tredicesima partita di Champions League tra una squadra italiana e una ceca, con gli italiani che ne hanno perse solo due nelle precedenti 12 partite. Per l'Inter questa è la 20esima apparizione in un'edizione di Champions League/Coppa dei Campioni, mentre per lo Slavia Praga è la seconda dopo l'avventura del 2007/08. Romelu Lukaku ha segnato tre gol nelle sue prime due partite in Champions League, ma da allora ha segnato solo quattro reti in 15 partite (tutte con il Manchester United). Abdulla Yusuf Helal, invece, potrebbe diventare il primo giocatore del Bahrain a giocare in Champions League.



