Getty

Inter, slitta la firma di Lautaro Martinez sul rinnovo: ecco quando sarà

19 minuti fa



Sono giorni di rinnovi in casa Inter. La dirigenza nerazzurra ha appena prolungato il contratto di Nicolò Barella fino al 2029, poi sarà il turno di Simone Inzaghi (con un incontro con l’agente del tecnico Tullio Tinti) e infine toccherà a Lautaro Martinez, con cui è stato concordato un rinnovo fino al 30 giugno 2029.



Per la firma e di conseguenza l'ufficialità ci sarà da attendere ancora un po', tuttavia. Stando a quello che riporta Sky Sport, la firma nero su bianco sarà messa dopo la Copa America. Nessun dubbio dunque sull'esito della trattativa, ma semplicemente tempistiche più lunghe per quanto riguarda la sua conclusione ufficiale.