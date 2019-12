Dicembre negli ultimi anni ha sempre avuto un ruolo da protagonista nella storia dell’Inter. Nell’ultimo mese dell’anno infatti la squadra nerazzurra ha sempre visto apparire all’orizzonte qualcosa di preoccupante e destabilizzante che ne comprometteva drasticamente la stagione.



Quest’anno i nerazzurri stanno limitando i danni. L’Inter è uscita dalla Champions e ha pareggiato contro Roma e Fiorentina in campionato accendendo qualche segnale d’allarme nei tifosi scottati dalle recenti stagioni passate.



Questo grigiore è comunque contestualizzabile e arriva in mezzo ad una stagione fin qui ricca di risultati positivi non solo per i punti in classifica.

Lo so l’amarezza per una qualificazione Champions sfumata all’ultimo (ancora…) e per un pari della viola in extremis (ancora…terza volta di fila) è difficile da digerire, può fare preoccupare e palesare fantasmi ancora presenti nelle menti dei tifosi, ma ci sono argomenti che per forza vanno considerati e che non possono passare in secondo piano.



L’Inter è ancora adesso prima in classifica. Non è cosa da poco, non è cosa scontata. Non possiamo illuderci che con questa rosa la squadra di Conte possa davvero competere fino alla fine con la super attrezzata Juventus. Serve un’impresa e molta fortuna. La fortuna? Si proprio quella, elemento imprescindibile per le imprese sportive. Diciamo che giocare senza tutto il centrocampo e con soli due attaccanti per più di 2 mesi non ha aiutato Conte a gestire le forze per il doppio impegno.



Abbiamo pagato il conto ed è normale che sia successo. Si poteva passare il girone, si poteva vincere a Firenze e con la Roma e questo fa capire fino a dove questa squadra si stia spingendo per saltare gli ostacoli che continuano a palesarsi nel percorso.



Il mio rammarico, non so il vostro, è che mi fa rabbia non aver potuto competere al 100%. Non ho mai potuto vedere la mia squadra giocarsi le partite decisive con i titolari. Ho fatto la bocca buona al genio di Sensi e dopo un mese non l’ho più visto scendere in campo, mi stavo stupendo per l’ascesa di Barella dopo un inizio “così così” e nel momento clou il suo ginocchio ha fatto crack. Mi stavo incuriosendo per Sanchez e dopo un gol e mezzo con la Samp e una grande gara al Camp Nou la caviglia lo manda ko. Ho perso pure Gagliardini, Candreva, D’Ambrosio, Asamoah. Ora alle porte c’è l’ultima, agognata partita del 2019. Un traguardo che non vedevamo l’ora di raggiungere data la tragicomica situazione nerazzurra.



Ma come la affronteremo? Ai già citati infortunati (mezza squadra, tre quarti di mediana) si sono aggiunte le assenza di uno stremato Brozovic e del fenomeno Lautaro per squalifica. Chi gioca contro il Genoa? Io credo davvero che questa squadra possa fare bene, spero in una storica impresa ma credo anche che sia davvero difficile puntare allo scudetto. Cosa chiedo al nuovo anno? Intanto supplico il vecchio di farci finire bene il suo 2019, e al 2020 chiedo per la mia squadra un pizzico di buona sorte in più e di poter vedere la mia Inter vincere, pareggiare o perdere potendo però contare sui suoi giocatori da troppo tempo fermi e fuori dai giochi. 2020 fammi vedere la vera Inter! Forza Inter sempre!