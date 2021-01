Paura passata in casa Inter circa le condizioni fisiche di Alexis Sanchez, che aveva abbandonato il campo dopo la partita contro la Juventus con qualche fastidio. L'attaccante cileno si è sottoposto agli esami di rito e questi hanno scongiurato alcun tipo di lesione muscolare.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, Sanchez avrebbe accusato un semplice affaticamento all'adduttore della gamba destra, che lo staff medico nerazzurro confida di gestire in tempo utile per rimetterlo a disposizione di Conte per la trasferta di sabato contro l'Udinese.