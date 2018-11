Intervistato da ESPN, il centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan, parla di mercato e delle offerte rifiutate in passato per continuare a giocare in Italia. La chiosa è tutta sull'Inter, queste le parole del belga.



Il Chelsea nell’estate del 2017 mi ha offerto più soldi e di sicuro è un grande club. Ma io voglio svegliarmi la mattina in un luogo in cui io mi senta bene, e non me la sono sentita di gettarmi alle spalle tutto il rispetto conquistato in 12 anni di Italia e per cui ho lavorato tanto. Ci sono tante componenti da valutare. All’epoca ero a Roma e volevo chiudere nel miglior modo possibile. C’era anche il Manchester United, ma non mi interessava, anche se ovviamente mi faceva. Se si vuole guardare del calcio spettacolo, si guarda ovviamente la Premier League. Gli stadi sono pieni, i campi perfetti e i ritmi alti. Lì il calcio non è così tattico come in Italia. Se mi chiedessero dove vorrei giocare, potrei dire in Premier, ma sono qui in Italia da talmente tanto tempo che non ho bisogno di cambiare nulla. L'Inter? Ora sono arrivato in un club che vuole costruire qualcosa di grande, quindi penso di essere nel posto giusto“.