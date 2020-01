Il mercato dell'Inter si muove anche in uscita. Valentino Lazaro sarà il primo a salutare Appiano Gentile: valigie pronte, destinazione non ancora certa. Nelle ultime ore si è fatto forte il pressing del Lipsia, capolista in Bundesliga, pronto a rilevare il laterale austriaco in prestito con diritto di riscatto. Una formula che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter preferisce al prestito secco proposto nei giorni scorsi dal Newcastle. La soluzione Lipsia sembra anche la preferita dallo stesso Lazaro che in Germania si è imposto a livello internazionale con la maglia dell'Hertha Berlino. Questione di dettagli e ci sarà la fumata bianca: i dirigenti nerazzurri aspettano l’offerta ufficiale del Lipsia oggi per chiudere in fretta la questione e concentrarsi poi sui casi più spinosi.