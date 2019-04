L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sfida di campionato tra Inter e Juventus e spiega come i nerazzurri, dopo la sfida del Meazza, possano riflettere sulle cose che hanno soddisfatto e anche su quelle che hanno lasciato qualche rimpianto.



“Alla fine l’Inter ha lo sguardo un po’ così, come quando esci da un colloquio di lavoro e non sai come è andata. Ha ragione a essere soddisfatta della prestazione. Ha guardato i pluri-campioni negli occhi senza abbassarli. Ha giocato un’ottima partita per un’ora e ha segnato un gol stupendo con Nainggolan: esterno al volo che ha evocato quello di Maicon nel 2010 alla Signora. Ma ha sprecato le occasioni per chiudere il match e ha concesso alla Juve di risalire nella ripresa, trascinata dall’orgoglio di Cristiano Ronaldo che vuole a tutti i costi la corona del gol, dopo quelle di Inghilterra e Spagna: rete numero 20 per lui. E così la Roma, che ha calendario più morbido, è risalita a -4 e, tra oggi e domani, anche Milan e Atalanta avranno la possibilità di accorciare in chiave Champions. Bene, ma non benissimo”.