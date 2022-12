Un cambio che aveva fatto preoccupare l’Inter. Al 50’ della semifinale contro l’Argentina, Marcelo Brozovic era stato sostituito dal proprio commissario tecnico, Zlatko Dalic, che, al termine della partita aveva così commentato la situazione: "Marcelo ha sentito tirare un po' il muscolo e allora abbiamo deciso di non usarlo fino alla fine, provando a conservarlo per la finale per il terzo e quarto posto”. Un infortunio muscolare, quindi, che sarebbe potuto degenerare in qualcosa di peggio, non fosse stato per il CT.



BUONE NUOVE – A seguito di accertamenti, Sky Sport ha fornito tutte le ultime informazioni sulla situazione del centrocampista croato. Lo staff medico della Croazia, in contatto con quello nerazzurro, ha riferito di non aver rilevato alcun tipo di problema di grave entità su Brozovic e che tutti i controlli effettuati hanno dato esito negativo. Sembra quindi che il mediano dell’Inter abbia evitato possibili complicazioni. Le notizie sono quindi positive ed il club nerazzurro può fare un sospiro di sollievo, in vista del rientro del proprio perno di centrocampo e della sfida al Napoli, con il quale ripartirà la seconda parte di stagione.