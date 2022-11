L'Inter lavora al rinnovo di contratto di Milan Skriniar e nonostante la prima volontà fosse quella di provare a chiudere entro la sosta, la deadline è stata spostata al periodo natalizio. Una sorta di regalo perché c'è ancora distanza, secondo Tuttosport, fra proposta e domanda. Balla circa 1 milione di euro, ma la volontà del club è quella di andare incontro al giocatore per non perderlo a zero.