Luciano Spalletti non si accontenta e chiede di più a Radja Nainggolan, che all'ultima di campionato ha deciso la sfida contro il Bologna, ma che - secondo il tecnico toscano - potrebbe offrire ancora di più in termini di rendimento.



“Nainggolan è un calciatore forte, da Inter, come già ne abbiamo tanti. Tutti nell’Inter sono forti. A voi colpisce quello che fa gol, se uno gioca la prima e fa gol ed è un giocatore che dà queste accelerate… Poi ci sono anche altri numeri e la consistenza che metti in una partita e sotto questo aspetto può fare meglio. A fine di ogni partita vediamo le velocità e i metri fatti, ha ancora da migliorare. Però è uno che può fare la differenza”.