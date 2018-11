, tecnico dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l': "Se vediamo il possesso palla nella metà campo avversaria e le occasioni create sono una delle squadre migliori del campionato. Ad esso si aggiunge Gasperini: andarlo a trovare fa sempre bene, dà tanto al nostro campionato""Diventa facile fare calcoli, ci sono partite di livello come l'ultima giocata che poi ti mettono in condizione di dover tirare il fiato nella partita successiva. Ma abbiamo avuto 5 giorni per recuperare, qualcosa nella formazione però cambierà"."E' un professionista con la P maiuscola, è uno spettacolo vedere quale sia lo stimolo che si dà. Probabilmente sarà della partita perché se lo merita"."Lei mi vuol far dire la formazione e la capisco, però non è corretto dire a dei giocatori che staranno fuori il giorno prima"."Ci è tornato lui stesso dopo la conferenza sull'episodio, il fatto che abbia detto che a mente fredda non lo avrebbe fatto ci mette tutti d'accordo. Ci sono partite dove un elemento riceve il doppio carico come emotività e tensione, fa sì che da ciò possa scaturire una piccola reazione che fa parte dello spettacolo. Quello che è scorretto è sentire persone che insultano continuamente, come ha detto Ancelotti: a quello bisogna andare addosso. Quello di Mourinho è stato solo un ruggito da leone, non ha dato la dentata. A me è successo diverse volte, spero di essere migliorato".