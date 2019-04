Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky in vista della sfida con la Roma: "Vogliamo vincere, sarà una partita importantissima. Ci giochiamo la qualificazione in Champions. Io non dimenticherò mai il passato, l'esperienza a Roma sarà per sempre un pezzo della mia vita e della mia carriera. Fino alla fine del campionato, fino a quando non ci sarà la certezza matematica, saranno tutti match ball. Abbiamo ridotto il gap rispetto alle precedenti stagioni, abbiamo lavorato in maniera corretta. Scelte di formazione? Dobbiamo pensare ad una formazione di livello che abbia delle componenti equilibrate e che possa mettere in difficoltà i nostri avversari, che sono fortissimi. Borja Valero si è allenato bene ed è a disposizione, può partire titolare ma valuteremo oggi e poi lo sviluppo della partita. Le avversarie dell'Inter in Europa sono arrivate in semifinale? È un ragionamento che ho fatto in conferenza, dipende da come ci arrivi alle partite di coppa. Quella con l'Eintracht non mi crea nessun imbarazzo, in quel momento avevamo troppe difficoltà come altre squadre che sono uscite dalle competizione. Bisognava essere bravi a far si che quel risultato non abbia influito sul resto del campionato. I nostri professionisti sono stati tali, hanno ripreso in mano le possibilità di esibire tutta la nostra qualità".