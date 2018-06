Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, parla a Inter Tv a margine della festa del Coordinamento degli Inter Club della Toscana: "Man mano che sono passati i giorni ho conosciuto tantissimi tifosi, è quello della porta accanto che non t'aspetti; è un'emozione più forte e più duratura. Questo affetto fa la differenza: tu entri in un posto e pensi di sapere tutto e di immaginare la grandezza, poi quando sei dentro capisci che sono loro che possono raccontarti la storia e non tu che l'hai imparata. Loro sono stati al nostro fianco fino all'ultimo, a credere che ce l'avremmo fatta, e ci hanno fatto fare lo sprint oltre la linea".



SULLA NUOVA STAGIONE - "Quanta voglia c'è di ripartire? Sin dal fischio finale dell'Olimpico s'è respirata la voglia di esserci. La sensazione è nuova e bellissima, perché faremo parte di quel cartellone lì. E i tifosi ci saranno sempre di più, visto che mi dicono che la campagna abbonamenti, a parità di giorno con l'anno scorso, vede numeri in aumento. Questa sarà la prima cosa da raccontare ai giocatori per dargli ancora più l'appartenenza di cui abbiamo bisogno per fare grandi risultati".