La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Luciano Spalletti, in ottica derby, debba stare molto attento nella gestione del gruppo e dei diffidati. Riflessioni che secondo la "Rosea" lo porteranno a fare a meno di Skriniar e D'Ambrosio per la sfida contro la Spal. Un discorso che includerebbe nelle rotazioni anche Lautaro, che però in questo momento è insostituibile.



“Riflessione che di fatto porterà alla rinuncia di D’Ambrosio e Skriniar in difesa, che verranno rimpiazzati da Cedric e Miranda. Ma è una logica che Luciano non può usare con Lautaro Martinez. Il Toro sarà «costretto» a guidare l’attacco e a tentare di tenere a freno quel suo istinto da guerriero per non rischiare di saltare il derby. Perché è difficile pensare che possa commettere l’errore — visto e rivisto — di un’esultanza fuori dalle righe”.