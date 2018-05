Dalle stalle alle stelle, un po’ così l’umore degli interisti, che dopo la sconfitta contro il Sassuolo avevano quasi definitivamente abbandonato il sogno Champions. Poi Zenga e il suo Crotone hanno fermato la Lazio riaprendo ai nerazzurri una porta che sembrava blindata, invalicabile. E allora tutti hanno riguadagnato il diritto di sperare ancora, anche Luciano Spalletti, che da Castelfiorentino, dove è intervenuto per un evento benefico, ha spiegato: «Ci ho creduto fin dall’inizio e quindi ci credo anche adesso al 100%. A Roma ci saranno tantissimi interisti ed è importante, se hanno partecipato alla nostra corsa è perché hanno capito che il calciatori, come loro, vogliono il bene dell’Inter».



L’Inter si giocherà tutto nella gara secca dell’Olimpico, proprio contro la Lazio che in questo momento conserva tre punti di vantaggio in classifica, ma che in caso di sconfitta sarebbe dietro ai nerazzurri a causa degli scontri diretti. E dall’eventuale qualificazione in Champions potrebbero anche dipendere le strategie di mercato della società di corso Vittorio Emanuele, anche se il tecnico toscano sottolinea il senso di appartenenza dei suoi calciatori: «Il futuro di Icardi? Conosco bene i miei calciatori e dico che sono ragazzi che nell’Inter ci stanno bene e ci vogliono rimanere, poi è chiaro che la Champions sarebbe da traino per molte situazioni».



Intanto due buone notizie accompagnano l’Inter a quella che sarà la sfida più importante della stagione: Miranda e Gagliardini stanno sempre meglio e ci saranno contro la Lazio. Il brasiliano è andato in panchina contro il Sassuolo ma dovrebbe essere a disposizione di Spalletti a Roma, mentre sul centrocampista italiano si è espresso lo stesso tecnico nerazzurro: «È probabile che rientri perché ieri si è allenato prima di andare al San Siro e ha fatto molto bene, sono stato insieme a lui per lungo tratto dell’allenamento e mi è sembrato molto positivo”.